ONG venezolana ve con cautela el anuncio de Delcy Rodríguez sobre ley de amnistía

Caracas, 31 ene (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo este sábado a EFE que mantiene la cautela ante el anuncio de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía -que deberá ser presentada en las «próximas horas» ante el Parlamento- para liberar a los presos políticos.

«Lo manejamos con mucha cautela, porque lo que hemos visto hasta ahora es que no ha habido una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace», señaló Diego Casanova, miembro de la ONG, durante una actividad de recolección de insumos para familiares de presos políticos en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Casanova indicó que el proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades el pasado 8 de enero «no se ha concretado» porque, aseguró, las medidas no se han otorgado de manera rápida.

«Entonces el proceso ha sido revictimizante, ha implicado que las familias tengan altos niveles de ansiedad, estén expuestos a la incertidumbre, al miedo», apuntó.

Además, denunció casos de amedrentamiento por parte de funcionarios policiales contra familiares de presos políticos que se mantienen a las afueras de los centros de reclusión.

El activista considera que la propuesta de ley puede ser una oportunidad para reconocer «todo el daño que ha hecho», así como el maltrato que las autoridades, dijo, han cometido contra las víctimas.

Este viernes, Rodríguez propuso una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió la mandataria que se juramentó en el cargo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. EFE

