ONG venezolana ve en Premio Nobel un gesto hacia la lucha por libertad de presos políticos

Caracas, 10 oct (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló este viernes que el Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la líder opositora María Corina Machado, es un gesto hacia la lucha «legítima, pacífica y constitucional» por la libertad de estos detenidos.

«Las víctimas de la represión, las familias separadas por detenciones injustas y quienes han padecido la pérdida de sus derechos también sentimos en este reconocimiento un gesto hacia nuestra lucha legítima, pacífica y constitucional por la libertad de los presos políticos, por la verdad, la justicia y la dignidad humana», dijo la ONG en un comunicado publicado en X.

A su juicio, el Nobel encarna a un «pueblo que resiste con esperanza y fe, y que mantiene viva la convicción de que la democracia y la paz son caminos inseparables».

La ONG dijo sentirse acompañada por un mundo que «valora la libertad y la justicia, y que ahora mira con más claridad la urgencia de poner fin al sufrimiento de cientos de venezolanos privados de libertad por motivos políticos».

«Con este reconocimiento, reafirmamos nuestra esperanza en poder vivir, como pueblo, una canonización de los dos primeros santos venezolanos sin presos políticos, para que la fe, la verdad y la libertad caminen juntas», añadió, en relación al médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición pública en una protesta en Caracas el pasado 9 de enero, aceptó con «profunda gratitud» el galardón «en nombre del pueblo de Venezuela» y lo dedicó también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La líder opositora advirtió en un comunicado que los venezolanos han «sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación».

Este premio, según la opositora, es «un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar» su tarea que, como ya dijo este mismo viernes, es la de «conquistar la libertad» en la nación. EFE

