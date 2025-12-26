ONG venezolanas han verificado la mitad de las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno

Caracas, 26 dic (EFE).- Las ONG venezolanas Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informaron este viernes que han verificado cerca de la mitad de las 99 excarcelaciones de detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, anunciadas por el Ministerio de Servicio Penitenciario.

En un mensaje publicado en X, Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, publicó una lista con la información de los 45 excarcelados confirmados, todos venezolanos, la mayoría detenidos durante el contexto de crisis política luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

En esos comicios, el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- proclamó la victoria de Nicolás Maduro en medio de las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, que reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia, exiliado actualmente en España.

«Consideramos oportuno que se publique una lista oficial de excarcelaciones», declaró la organización.

Por su parte, JEP también informó que solo han verificado «aproximadamente la mitad de los casos» reportados por las autoridades venezolanas.

«Es importante señalar que, en múltiples situaciones, las excarcelaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas, entre ellas la prohibición de emitir declaraciones públicas, lo que ha dificultado la confirmación directa de varios casos», explicó la ONG.

En este sentido, señaló que mantendrán su proceso de «documentación y verificación» para contrastar la información de las autoridades «con los testimonios disponibles y otras fuentes confiables».

Asimismo, JEP afirmó que las medidas de excarcelación deben darse «sin condiciones, sin restricciones indebidas y con plenas garantías» para los detenidos.

«Insistimos en la necesidad de transparencia oficial y acceso a información verificable, como elementos indispensables para la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familias», agregó la organización.

La noche del miércoles, el Ministerio para el Servicio Penitenciario venezolano informó, en un comunicado, de la excarcelación de 99 personas detenidas, según esa cartera de Estado, por su presunta participación en «hechos de violencia e incitación al odio» tras los comicios.

«El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia», afirma el comunicado.

Sin embargo, las autoridades no publicaron un listado oficial de las personas excarceladas.

Varias ONG, como JEP y Foro Penal, dieron las primeras informaciones sobre las excarcelaciones el jueves y renovaron sus llamados para la liberación de todos los presos políticos.

Las liberaciones se reanudaron tras un período de suspensión desde el pasado marzo, según familiares de los detenidos.

En el contexto posterior a las votaciones presidenciales, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de «terrorismo» y «vandalismo» según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos políticos opositores consideran que son inocentes.

Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad extranjera.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

