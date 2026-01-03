ONG venezolanas piden «respeto a la vida» de presos políticos tras el ataque de EE.UU.

(Actualiza con pronunciamiento de otras ONG)

Caracas, 3 ene (EFE).- Varias ONG venezolanas defensoras de derechos humanos hicieron un llamado este sábado a respetar la vida e integridad de los presos políticos, tras el ataque de Estados Unidos en el país suramericano que terminó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

La ONG Foro Penal, que dirige la defensa legal de presos políticos, hizo un llamado al «estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas» detenidas con fines políticos en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos que, dijo, ha generado «incertidumbre».

En un mensaje publicado en X, la organización dijo no tener información sobre la situación actual de los presos políticos y subrayó que el «aislamiento al que están sometidos los hace particularmente vulnerables».

Por su parte, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) se declaró en «alerta permanente» y monitorea las condiciones de los detenidos «con el objetivo de evitar nuevas vulneraciones de sus derechos fundamentales».

En un comunicado publicado en X, la ONG reiteró sus denuncias sobre presuntas «amenazas» de «ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles» por parte de funcionarios policiales contra los detenidos que, dijo, «incrementan la incertidumbre y el riesgo» sobre su integridad.

Asimismo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) afirmó que hasta las 10:30 hora local (14:30 GMT) no habían recibido reportes de «situaciones irregulares» en centros de detención.

«Nuestra prioridad sigue siendo la garantía plena de la integridad física y psicológica de cada uno de los detenidos», agregó en un mensaje en X.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y pidió una prueba de vida a Estados Unidos, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, alertó el 24 de diciembre de que recibió información sobre «amenazas directas» y «sistemáticas» de «ejecución extrajudicial» contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

Esa misma semana, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó de que, de acuerdo con testimonios de familiares y presos políticos, los custodios de El Rodeo I han amenazado a los detenidos con usarlos como «escudos humanos» en el caso «de una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela».

Hasta el 15 de diciembre, Foro Penal contabilizaba 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

