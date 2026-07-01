ONG y familiares desconocen estado de estructuras de cárceles tras terremotos en Venezuela

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(Actualiza con declaraciones del Comité por la Libertad de Presos Políticos)

Caracas, 1 jul (EFE).- ONG y familiares de presos políticos señalaron este miércoles a EFE que desconocen el estado de las estructuras de las cárceles donde están recluidos estos detenidos, al cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha causado ya 2.295 fallecidos.

«La información que tenemos es que están asustados, no saben cuál es el estado de las estructuras», dijo el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

En la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte), prosiguió, los presos políticos están durmiendo en el patio en carpas y refugios que construyeron ellos mismos, porque no quieren volver a las torres.

Además, dijo que hasta el momento no han recibido reportes sobre heridos tras el doble terremoto.

Una familiar de un preso político en la cárcel El Rodeo, también en Miranda, que no quiso identificarse, afirmó que en ese centro penitenciario hay grietas en las paredes y que las autoridades las pintaron de negro para que no se notaran.

Denunció que los custodios no tienen un plan de evacuación de los detenidos en caso de que se registre otro seísmo y, aunque se comprometieron a hacer más rutinarias las llamadas telefónicas, no lo han cumplido.

Además, sostuvo que no tienen información sobre si ha habido evaluación de la estructura para determinar si los daños son graves o no.

La familiar criticó que preguntaron si era necesario llevar productos para los presos, pero tampoco han recibido respuestas.

Por su parte, Andreína Baduel, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), dijo a EFE que todavía se mantienen los daños de paredes en el Rodeo, pero que después del terremoto han permitido las visitas familiares, situación que no se daba desde hace meses, según han denunciado los propios familiares.

Sin embargo, advirtió de que no hay un mecanismo de comunicación directo u oficial con las autoridades de la cárcel para conocer la condición de la estructura carcelaria.

Hace una semana, la zona norte de Venezuela fue sacudida por un doble terremoto que afectó seis estados y Caracas, entre ellos Miranda, con un balance de 2.295 personas muertas y 11.267 heridas, según los datos oficiales más recientes.

El lunes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó sobre «afectaciones severas» en Ramo Verde, lo que, a su juicio, agrava la realidad de estos detenidos, quienes «han comunicado la necesidad urgente de insumos básicos como colchonetas, carpas y alimentos».

También dijo que la situación de El Rodeo presenta un nivel de vulnerabilidad similar, que se agrava por fallas logísticas y de seguridad previas al doble seísmo.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha presentado un balance sobre la situación de los centros penitenciarios del país. EFE

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