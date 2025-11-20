ONG y partidos opositores denuncian «detención arbitraria» de una adolescente en Venezuela

2 minutos

Caracas, 19 nov (EFE).- Organizaciones no gubernamentales y partidos opositores de Venezuela alertaron este miércoles de la «detención arbitraria», en Caracas, de una adolescente de 16 años, cuya familia, denunciaron, ha sido «perseguida».

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo que fue arrestada «luego del allanamiento a la residencia de sus abuelos» y señaló que es «hija de un detenido en enero de 2025 y hermana de un perseguido que vive en el exilio».

Esta organización expresó en la red social X que su detención «resulta alarmante y se suma a un patrón cada vez más extendido de detenciones de familiares de personas perseguidas políticamente».

JEP exhortó a las autoridades a liberar «de inmediato» a la adolescente y garantizar «su bienestar físico y emocional, permitiendo su pronto reencuentro con su familia».

Además, exigió que se informe «públicamente su situación jurídica, su lugar de detención y las condiciones en las que se encuentra, garantizando el acceso a la defensa y el acompañamiento legal adecuado».

También en X, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por la opositora y nobel de la paz María Corina Machado, dijo que la joven fue detenida por «funcionarios a la orden del régimen la tarde de este 19 de noviembre en la ciudad de Caracas».

El comité alertó a la comunidad internacional de este hecho que, a su juicio, «no solo afecta de manera psicológica, física y emocional a una joven menor de edad, sino que, además, revictimiza a una familia venezolana que ha sido perseguida».

Por su parte, el partido Primero Justicia (PJ) advirtió que su «detención arbitraria» es «una violación gravísima de derechos humanos» y demuestra, denunció, que «sigue aumentando la represión».

Este mismo miércoles, Justicia, Encuentro y Perdón indicó que, según sus registros, la persecución en el país «no se limita a actores políticos», sino que incluye otros «perfiles», como «profesionales, ciudadanos y activistas».

La ONG Foro Penal, que asiste a presos políticos, contabilizaba hasta el 10 de noviembre un total de 882, entre ellos cuatro adolescentes.

El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino ciudadanos que cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores. EFE

csm/sbb