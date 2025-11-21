ONG y partidos opositores venezolanos denuncian detención de excandidato regional opositor

Caracas, 21 nov (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y los partidos Primero Justicia (PJ) y Vente Venezuela (VV) denunciaron este viernes la detención de Roberto Vernet, excandidato opositor a la Gobernación del estado Carabobo (norte) y coordinador en esa región de la formación política Gente, que respalda a la líder Maria Corina Machado.

Vernet, también expresidente del Instituto de Vivienda y Equipamiento (IVEC) de esa región, fue detenido este viernes «mientras realizaba ejercicios y caminaba» en el parque Vizcaya, ubicado en el municipio Baruta, en Caracas, señaló la ONG en una publicación en X, al citar versiones de allegados al opositor.

El Clippve destacó que Vernet fue candidato a la Gobernación de Carabobo en 2021.

«Se le identifica también por su postura crítica frente al actual régimen político venezolano y su apoyo público a María Corina Machado», agregó la organización.

La organización indicó que hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de los organismos de seguridad sobre el paradero del exfuncionario.

Según publicó el partido Primero Justicia en X, Vernet fue «interceptado y llevado por cuerpos represivos del régimen».

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela señaló, en la misma red social, que tras la excarcelación de su compañero Noel Álvarez, miembro de Gente, «la persecución por parte del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)» contra Vernet «se acentuó».

Tanto la ONG como los partidos opositores exigieron la liberación inmediata de Vernet.

Igualmente, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional a la «vigilancia activa» para exigir que «este hecho no quede impune».

La ONG Foro Penal cifra en 884 los presos políticos en Venezuela, de acuerdo con el último boletín publicado este viernes que tiene como fecha de corte el 17 de noviembre pasado.

El Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por razones políticas e, insisten, en que son personas que han cometido diversos delitos. EFE

