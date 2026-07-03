ONGs de Argentina envían 70 rescatistas y 30 médicos junto a ayuda humanitaria a Venezuela

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 3 jul (EFE).- Unos 70 rescatistas argentinos y 30 médicos venezolanos partieron este viernes desde Buenos Aires rumbo a Venezuela en una misión humanitaria organizada por organizaciones de la sociedad civil para reforzar las tareas de rescate y la atención sanitaria tras los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos.

El contingente partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo comandado por Enrique Piñeyro, piloto y fundador de la organización sin ánimo de lucro Solidaire, y transporta además cuatro toneladas de insumos donados por la Cruz Roja Argentina.

Entre los médicos que viajan en el avión hay intensivistas, emergentólogos, traumatólogos, cirujanos, pediatras, internistas, médicos generalistas y un neuropsiquiatra.

A ellos se suman rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescue, una brigada con sede en la provincia argentina de Mendoza.

Esta misión humanitaria se suma a los equipos y ayudas enviados por el Gobierno argentino desde la semana pasada.

El primer envío fue el pasado viernes, cuando viajaron 24 brigadistas, incluyendo militares y civiles, entre ellos veterinarios y enfermeros, además de cuatro perros de rescate y equipamiento especializado para colaborar en las labores de asistencia y apoyo ante la emergencia provocada por los sismos.

Este pasado martes, además, el Gobierno argentino desplegó dos nuevos aviones con 38 personas (entre ellos médicos y equipos de búsqueda) y ayuda humanitaria, incluyendo equipos de almacenamiento de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, cocinas de campaña y material de comunicaciones.

Piñeyro impulsa desde hace años operaciones humanitarias a través de Solidaire con un Boeing 787, utilizado previamente para evacuaciones de refugiados en el Mediterráneo; vuelos sanitarios durante la pandemia de covid, corredores aéreos para familias ucranianas y transporte de ayuda internacional en emergencias. EFE

fpe/pd/mra