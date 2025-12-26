ONGs de derechos humanos argentinas denuncian asesinato de un hombre a manos de la Policía

Buenos Aires, 26 dic (EFE).- Organizaciones de derechos humanos de Argentina denunciaron este viernes que un policía de la Ciudad de Buenos Aires asesinó a un vecino del barrio popular ‘Villa 20’ durante un operativo realizado en Navidad.

Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la víctima se llamaba Gabriel González, vivía en el barrio y recibió un disparo efectuado por un policía durante una intervención motivada por una supuesta queja por música a alto volumen.

“Las imágenes son claras: un hombre con las manos en alto, desarmado frente a por lo menos seis uniformados, termina asesinado por el disparo de un efectivo de la Policía de la Ciudad”, señaló el CELS en un comunicado difundido este viernes en la red social X.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde y quedó registrado en videos filmados por vecinos, que luego circularon por redes sociales.

En las imágenes se observa un forcejeo entre varios efectivos policiales y personas del barrio, seguido por disparos, uno de los cuales impactó a González y causó su muerte.

“Lo que se ve en el video es que la Policía llega con algún tipo de reclamo, no se sabe si querían que bajaran la música o despejaran la vía pública, y ante la protesta de esta gente empiezan los golpes”, dijo la abogada y referente de Correpi María del Carmen Verdú, en una entrevista con Radio 750.

“Se tratan de defender como pueden, desarmados como se ve claramente en el video, y allí se produce la cantidad de disparos que impactan en estas dos personas, una que muere y otra que resulta herida”, añadió.

Verdú indicó además que ya quedó radicada una denuncia por homicidio en un juzgado federal y es investigada por la Policía Federal.

“Nos enteramos de este caso porque era Navidad y porque había un montón de vecinos filmando”, remarcó.

El CELS, por su parte, señaló que “el accionar de la Policía muestra el racismo con el que actúa en los barrios populares, la determinación para disparar a quemarropa y los nulos recursos para intervenir sin violencia en conflictos”. EFE

