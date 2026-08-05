ONGs elevan las cifras de víctimas en Marruecos durante la crisis migratoria con Ceuta

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Rabat, 5 ago (EFE).- Organizaciones humanitarias elevaron este miércoles el número de víctimas que se habrían registrado en territorio marroquí durante la crisis migratoria con Ceuta de la pasada semana, y señalaron que el balance podría superar el centenar de fallecidos a ambos lados de la frontera.

La ONG española Caminando Fronteras cifra en 141 los fallecidos entre el inicio de la crisis, el 30 de julio, y este martes, y asegura que 63 cadáveres fueron recuperados en territorio marroquí y los 78 restantes en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos.

La Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos informó este miércoles de que se han recibido 32 cuerpos en hospitales de la zona próxima a la frontera y que se ha atendido a más de 400 personas, según el portal goud.ma.

La Liga, en un informe provisional, indicó que estos datos corresponden únicamente a la información obtenida en dos hospitales, el de Fnideq (Castillejos) y otro centro sanitario de Tetuán, y pidió al Gobierno marroquí abrir una investigación y actualizar el recuento de víctimas.

Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, una organización con dos décadas de experiencia en la monitorización de muertes en las rutas migratorias, explicó a EFE que los datos de fallecidos fueron recopilados gracias al trabajo de identificación de cadáveres sobre el terreno y a la colaboración con familiares y comunidades de las víctimas.

Sobre las causas de los fallecimientos, la ONG señaló que no tuvo acceso a las autopsias, pero que, según la información recopilada, las muertes en ambos lados de la frontera se produjeron principalmente por ahogamientos al intentar salir de Marruecos y llegar a Ceuta a nado, o por aplastamientos durante los intentos de cruzar la frontera terrestre con España.

La Liga marroquí indicó que los heridos fueron atendidos en hospitales del país por lesiones de distinta consideración, entre ellas fracturas, agotamiento, síntomas de asfixia y fatiga.

El hospital Hassan II de Fnideq, con capacidad para treinta camas, atendió el domingo a numerosos heridos tras la estampida multitudinaria registrada en la frontera, principalmente por lesiones como fracturas, golpes y cortes, según pudo constatar EFE.

Más de 70.000 personas, según estimaciones oficiales, intentaron cruzar a nado la frontera entre Fnideq y Ceuta durante una crisis sin precedentes que, además de las víctimas mortales, dejó un número indeterminado de personas desaparecidas. EFE

mar/pcc