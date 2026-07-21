ONU: 9 meses después de alto el fuego en Gaza, Israel sigue matando palestinos por decenas

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Ginebra, 21 jul (EFE).- La ONU denunció hoy que nueve meses después de la declaración de alto el fuego en Gaza, la población «sigue sin tener un lugar seguro» donde resguardarse pues el Ejército israelí continua atacando e hiriendo a decenas en todo el territorio ocupado, donde además el espacio donde la población puede vivir es cada vez más reducido.

Más de 1.100 palestinos han muerto a manos del Ejército israelí desde entonces, según datos del Ministerio de Salud gazatí y de los cuales Naciones Unidas ha podido verificar de forma independiente la muerte de 685 palestinos hasta mediados del pasado abril, entre ellos 283 mujeres y niños.

«El Ejército israelí ha intensificado sus ataques en Gaza en los últimos días (…) Estos ataques han alcanzado edificios residenciales, al menos una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas internas y otras zonas densamente pobladas», denunció ante la prensa el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan.

También explicó que la población de Gaza permanece atrapada en un área cada vez más reducida ya que Israel «desplaza» constantemente la llamada «línea amarilla» hacia el oeste, aumentando el área militarizada y dejando cada vez menos espacio para vivir.

A ese respecto, indicó que «el Ejército israelí parece abrir fuego de forma rutinaria contra palestinos por el mero hecho de encontrarse cerca de esa línea».

«Las violaciones, el sufrimiento y la miseria que continúan imponiéndose a los palestinos en Gaza no pueden ser ignorados, declaró en una rueda de prensa en Ginebra.

La violencia ha repuntado este mes, con al menos 57 palestinos asesinados solo entre el 13 y el 20 de julio, incluidos seis niños y ocho mujeres.

De estas víctimas, 34 murieron lejos de la «línea amarilla» impuesta por Israel, informó Al-Kheetan.

«La muerte de civiles en estos ataques suscita preocupación por la persistencia de violaciones del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y otros posibles crímenes atroces en Gaza», señaló el portavoz. EFE

is/cg