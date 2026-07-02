ONU: Al menos 300 mercenarios salvadoreños reclutados desde 2025 para el conflicto de RDC

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Nairobi, 2 jul (EFE).- Al menos 300 mercenarios de El Salvador fueron reclutados desde julio de 2025 para ser desplegados en el conflictivo del este de la República Democrática el Congo (RDC) en apoyo del Ejército congoleño, según el último informe del Grupo de Expertos sobre la RDC del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

«Según algunos testimonios, las empresas militares privadas han seguido desempeñando un papel militar estratégico y operativo en las líneas del frente de (las provincias orientales de) Kivu del Norte y Kivu del Sur», señaló el informe, publicado esta semana.

El documento indicó que «el personal salvadoreño presente en la República Democrática del Congo desde al menos julio de 2025 ha ampliado su ámbito de actuación, pasando de prestar apoyo logístico en Kinsangi (provincia de Tshopo, centro-norte) a despliegues activos en primera línea, en particular, en Walikale (Kivu del Norte), Baraka (Kivu del Sur) y Kalemie (Tanganica)».

Entre sus fuentes, los expertos citan a servicios de inteligencia, autoridades militares, la sociedad civil y un investigador.

De acuerdo con sus pesquisas, la empresa Importaciones de Productos Americanos (IMPROA S.A. de C.V.), registrada en El Salvador a nombre de Juan Emilio Velasco Alfaro y Rodrigo Antonio Tejada Alvarengar -coronel y teniente retirados, respectivamente- actuó como «intermediaria» en la contratación de «al menos 300 ciudadanos salvadoreños».

Sueldo mensual de 4.225 dólares

«La mayoría de los reclutas eran antiguos militares y policías reclutados con contratos de un año a partir de julio de 2025, a cambio de una remuneración mensual de 4.225 dólares», detalló el informe.

«Varias de estas personas regresaron a El Salvador debido a retrasos o impagos de su salario o problemas de salud surgidos durante su despliegue», incluyendo entre los retornados casos de malaria y hospitalizaciones en su país de origen, añadió.

El documento destaca que «el objeto social declarado de IMPROA no hace referencia explícita a la contratación de personal de seguridad en el extranjero, lo que sugiere una ampliación de sus funciones más allá de su descripción comercial oficial».

Asimismo, incluye imágenes de los «campamentos improvisados» donde se habrían alojado estos mercenarios en Kisangani, con «fortificaciones de sacos de arena, refugios rudimentarios y una infraestructura limitada».

El Gobierno salvadoreño informó al Grupo de Expertos de que «no tenía conocimiento de la presencia de ciudadanos salvadoreños» en la RDC y de que «el Estado no había autorizado ningún reclutamiento ni despliegue de este tipo», según el informe.

Tras la extensión del mandato del Grupo de Expertos el 30 de junio de 2025, este informe cubre sus investigaciones hasta el pasado 15 de abril, antes de una nueva extensión hasta el 1 de agosto de 2027 concedida el pasado lunes.

El conflicto del este de la RDC se agravó a finales de enero de 2025, cuando el grupo Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte y, semanas después de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE

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