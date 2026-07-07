ONU: Comentarios de senadora de Paraguay sobre Mbappé fueron «racistas y deshumanizantes»

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Ginebra, 7 jul (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció este martes «los comentarios racistas y deshumanizantes» contra el futbolista francés Kylian Mbappé por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

«Son despreciables», dijo un portavoz del organismo, que enfatizó que no se trata de un caso aislado.

«Las denuncias de incidentes racistas durante la Copa del Mundo de la FIFA de 2026 reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y al deporte en general», señaló el portavoz Thameen Al-Kheetan

Recordó que toda persona que detenta un cargo público tiene la responsabilidad de oponerse al racismo, la discriminación y el discurso de odio en sus declaraciones.

La entidad de la ONU indicó que los Estados y las organizaciones deportivas deben garantizar que existen mecanismos de rendición de cuentas independientes y eficaces.

Asimismo, corresponde a las compañía que están detrás de las redes sociales la responsabilidad de prevenir la discriminación racial y los abusos xenófobos en sus plataformas. EFE

is/arh