ONU: El hambre afecta a 645 millones de personas en el mundo, aunque se redujo en 2025

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Roma, 21 jul (EFE).- El hambre en el mundo se redujo levemente en 2025 pero aún afecta a 645 millones de personas, según un informe publicado este martes por varias agencias de Naciones Unidas que destaca además «sostenidos progresos» en Latinoamérica y el Caribe.

Mientras que en 2025 un 7,8 % de la población mundial padeció hambre, en Latinoamérica y Caribe el dato medio fue del 4,8 %, hasta las 32 millones de personas, lo que supone una caída consecutiva desde el 2020 pandémico, cuando ascendía al 6,1 % en esa región.

Estas previsiones constan en el informe anual ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ (SOFI 2026), presentado en Roma por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para la Infancia (UNICEF). EFE

gsm/jgb

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