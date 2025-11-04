ONU: El mundo va camino de superar los 1,5 grados de calentamiento global en diez años

Nairobi, 4 nov (EFE).- Una década después de la firma del Acuerdo de París (2015), la ONU alertó este martes de que superar el límite de 1,5 grados de calentamiento global será casi inevitable en los próximos diez años, debido al «insuficiente» progreso de los países y a un contexto geopolítico «cada vez más desafiante».

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma) dio ese aviso en su «Informe sobre la Brecha de Emisiones» de 2025, publicado a pocos días de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), principal foro político mundial sobre la crisis climática, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil).

El Acuerdo de París busca limitar la subida de la temperatura de la Tierra a menos de 2 °C e -idealmente- a 1,5 °C. EFE

