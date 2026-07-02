ONU: El rebelde M23 tiene 30.000 efectivos apoyados por miles de soldados de Ruanda en RDC

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Nairobi, 2 jul (EFE).- Los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) tiene unos 30.000 efectivos apoyados por miles de soldados de Ruanda en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde luchan contra el Ejército congoleño, según el último informe del Grupo de Expertos sobre la RDC del Consejo de Seguridad de la ONU.

El documento, publicado esta semana, indicó que el número de combatientes del M23 se obtuvo «combinando el núcleo duro del M23 (…) con los reclutas movilizados desde 2021, en particular de la diáspora y los campos de refugiados de Ruanda».

También se incluyen «miles de reclutas recientes» de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), la Policía congoleña y los Wazalendo -milicias afines del Ejército congoleño- que fueron «capturados o se habían ofrecido voluntarios tras la caída de Goma», capital de la provincia de Kivu del norte, en enero de 2025.

Los expertos destacaron la «presencia continuada» en la zona de las fuerzas ruandesas, que apoyan al M23; y señaló que, en diciembre de 2025, Ruanda contaba con entre 8.000 y 10.000 efectivos en la provincia de Kivu del Sur y entre 6.000 y 8.000 en Kivu del Norte.

Los expertos documentaron la participación de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF) «en varias líneas del frente, en particular mediante tecnología y material militares sofisticados y operaciones aéreas».

Asimismo, alertaron de que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto «sólo han conseguido resultados limitados», ya que las partes han incumplido los acuerdos de paz, mientras el M23 «ha seguido reclutando a adultos y menores tanto de manera voluntaria como forzada» y «consolidando su control territorial».

Desde el lanzamiento en marzo de 2025 del proceso de Doha, que busca la paz en la región e implica al Gobierno congoleño y al grupo rebelde, los territorios ocupados por el M23 aumentaron en más del 35 %.

«Los compromisos adquiridos en materia de alto el fuego y retirada sólo se han cumplido parcialmente», subrayaron los expertos.

Tampoco el Gobierno congoleño cumplió el compromiso de «neutralizar» a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) y «ha seguido recurriendo» a ese grupo rebelde creado en el año 2000 en el este del país por hutus ruandeses que participaron en el genocidio de 1994.

Décadas de conflicto

Tras la extensión del mandato del Grupo de Expertos el 30 de junio de 2025, este informe cubre sus investigaciones hasta el pasado 15 de abril, antes de una nueva extensión hasta el 1 de agosto de 2027 concedida el pasado lunes.

El conflicto se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma y, semanas después de Bukavu, capital de Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ratificó el pacto de junio de 2025 (firmado a nivel ministerial), ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE

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