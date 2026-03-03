ONU: guerra en Irán puede agravar crisis humanitaria en Afganistán, también en conflicto

Ginebra, 3 mar (EFE).- La actual escalada bélica en Irán puede agravar la crisis humanitaria en la vecina Afganistán, ya afectada por su conflicto paralelo con Pakistán, advirtió este martes el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA).

La guerra en Irán hace temer un incremento de los refugiados afganos que retornen a su país, donde «les espera pobreza, desempleo, hambre y más inestabilidad», lamentó en rueda de prensa el director del PMA para Afganistán, John Aylieff.

Ya el pasado año, unos 2,5 millones de afganos regresaron desde Irán y Pakistán, muchos de ellos forzados por las autoridades de los dos países vecinos, y se esperaba un influjo similar en 2026, incluso antes de la escalada de los conflictos.

«Las hostilidades pueden provocar que las cifras sean aún mayores, ejerciendo una insoportable presión en una respuesta humanitaria que ya tiene grandes carencias», indicó el responsable de PMA, quien señaló que la agencia necesita unos 13 millones de dólares adicionales para poder continuar sus operaciones en Afganistán.

En la frontera con Pakistán, donde la escalada de hostilidades se inició el 26 de febrero, apenas dos días antes del comienzo del actual conflicto en Irán, al menos 20.000 personas han dejado sus hogares en el este, sureste y sur del país.

En las provincias afectadas por el conflicto, el PMA se ha visto obligado a suspender temporalmente sus operaciones, lo que afecta a unas 160.000 personas, indicó Aylieff.

El representante del PMA recordó que Afganistán sigue sufriendo una de las mayores crisis humanitarias del planeta, con alrededor de 17,4 millones de personas en necesidad de ayuda alimentaria urgente y una malnutrición que afecta a cerca de 3,7 millones de niños. EFE

