ONU: Silencio internacional ante las pruebas del genocidio en Gaza equivalen a complicidad
Ginebra, 16 sep (EFE).- El silencio internacional ante las pruebas de que se está cometiendo un genocidio en Gaza equivalen a complicidad, dijo este martes una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito, la magistrada sudafricana Navi Pillay.
«La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando surgen signos y pruebas claras de genocidio, la ausencia de acción para detenerlo equivale a complicidad», según la Comisión, que investiga los crímenes en los territorios palestinos ocupados. EFE
is/lab