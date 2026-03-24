ONU: Unos 33.000 congoleños que huyeron del conflicto vuelven al este de RDC desde Burundi

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Nairobi, 24 mar (EFE).- Al menos 33.000 refugiados congoleños que huyeron del conflicto del este de la República Democrática del Congo (RDC) a Burundi el mes pasado han regresado tras la reapertura de la frontera entre ambos países el 23 de febrero, informó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

“Más de 33.000 refugiados congoleños han regresado de forma espontánea desde Burundi al este de la RDC. ACNUR ha pedido apoyo internacional urgente para garantizar que estos retornos se produzcan en condiciones de seguridad, dignidad y sostenibilidad”, indicó la agencia de la ONU en un comunicado.

Los retornados habían huido a Burundi en diciembre pasado, cuando los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y los rebeldes del grupo Movimiento 23 de Marzo (M23) obligaron a miles de civiles a abandonar la ciudad de Uvira y otras zonas cercanas.

“El regreso también se ha visto acelerado por la grave falta de financiación de la respuesta humanitaria en Burundi, que ha reducido los niveles de asistencia y ha empujado a muchos a retornar en un contexto todavía marcado por la incertidumbre”, añadió.

Según ACNUR, el 30 % de los retornados residían en el campo de refugiados burundés de Busuma (oeste), donde la escasez de recursos ha provocado hacinamiento y carencias en agua, saneamiento y atención médica.

Cerca de 4.500 personas permanecen aún en centros de tránsito a la espera de ser reubicadas en Busuma, donde residen 67.000 de los 109.000 refugiados congoleños.

Las familias llegan con algunas pertenencias, pero carecen de alojamiento, artículos de primera necesidad y acceso a servicios básicos, ya que muchas han encontrado sus viviendas destruidas y sus bienes saqueados, lo que les impide retomar una vida normal.

La agencia de la ONU indicó que las necesidades de los refugiados, retornados y desplazados internos en la RDC cuentan con un 34 % de la financiación requerida, sobre un total de 145 millones de dólares. En Burundi, el apoyo a los refugiados congoleños apenas alcanza el 20 %.

“ACNUR -concluyó- reclama financiación adicional urgente para cubrir las necesidades vitales tanto de quienes han regresado como de quienes siguen desplazados».

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

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