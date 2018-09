Este contenido fue publicado el 25 de septiembre de 2018 23:00 25 de septiembre de 2018 - 23:00

El presidente suizo, Alain Berset, subrayó la necesidad de que las Naciones Unidas se mantengan fortalecidas.

En su discurso ante la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente suizo, Alain Berset, pidió una mayor cooperación entre los países. Advirtió contra el nacionalismo, el egoísmo y el aislacionismo.

“Debemos constatar una tendencia actual a buscar respuestas a esos problemas en un repliegue nacionalista”, señaló. “Una política basada en el proteccionismo comercial y el egoísmo está en aumento. Sin embargo, ayer como hoy, el repliegue, el proteccionismo, las amenazas y la violencia no darán respuestas a los disfuncionamientos y desequilibrios del mundo en el que vivimos”, señaló Berset ante el foro multilateral el martes.

Sin citar a nadie por su nombre, el mandatario helvético advirtió que una política nacionalista solamente conduciría a una reducción del comercio y, en consecuencia, a una baja en la prosperidad. Una política semejante, agregó, aumenta la desconfianza y el aislamiento, lo que frena el intercambio de ideas e innovaciones.

“Nuestro mundo emergerá espiritual y culturalmente empobrecido. Tendremos menos ideas para enfrentar los desafíos del futuro. Ya no podremos beneficiarnos de las experiencias positivas de los demás. Y trataremos de encontrar solos soluciones a problemas que solamente pueden ser resueltos de manera conjunta”.

Con respecto a la ONU, indicó que “las Naciones Unidas son esenciales y están en una posición ideal para enfrentar las luchas contemporáneas, en particular la lucha contra la desigualdad. Pero para poder cumplir su papel, la ONU debe estar fuerte”.

Mencionó específicamente la necesidad de que la comunidad internacional “acelere a toda costa los esfuerzos para encontrar una solución política a los conflictos en curso tanto en Siria como en Yemen”.

Globalización y migración

Berset no compartió el punto de vista del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la globalización.

“Cuando miramos el mundo actual, conectados por la tecnología, es difícil concluir que la globalización está llegando a su fin”, dijo Berset a los representantes de los medios en Nueva York después del discurso de Trump. El primer día de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense dijo que el mundo asistía al fin de la globalización.

El presidente suizo tampoco estuvo de acuerdo con su homólogo estadounidense sobre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre Migración. Trump cree que el problema de la migración no debe dejarse en manos de una organización internacional que no rinda cuentas a los ciudadanos, y confirmó que los Estados Unidos no participaría en ese pacto adoptado en septiembre de 2016.

Para Berset, es necesario que la migración también se debata en un contexto internacional, y los movimientos migratorios son un problema transfronterizo.

