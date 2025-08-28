ONU aboga por el diálogo para evitar reimposición de sanciones a Irán por programa nuclear

The Swiss voice in the world since 1935

Nueva York, 28 ago (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este jueves a Reino Unido, Alemania y Francia que continúen negociando para encontrar una solución diplomática, ante el ultimátum de 30 días anunciado hoy por esos tres países europeos para reimponer sanciones contra Irán por su programa nuclear.

En una misiva dirigida al presidente ‘pro tempore’ del Consejo de Seguridad de la ONU, el panameño Eloy Alfaro de Alba, los ministros de Asuntos Exteriores de las tres naciones mencionadas, más conocidos como el grupo de los ‘E3’, expresaron que la activación del mecanismo persigue su objetivo fundamental de que Irán «nunca busque, adquiera ni desarrolle un arma nuclear».

En este contexto, Guterres, en palabras de su portavoz Stéphane Dujarric, pidió al E3 encontrar una solución dialogada que garantice el «carácter pacífico» del programa nuclear iraní y que, a la vez, «reporte beneficios económicos al pueblo de Irán».

A juicio del E3, Teherán ha incumplido de forma «clara y deliberada» el denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015 sobre su programa nuclear, con acciones que tienen «graves consecuencias para su capacidad de avanzar hacia el desarrollo de un arma nuclear».

En 2018, Estados Unidos se retiró del PAIC, pero Francia, Alemania y el Reino Unido siguieron como participantes del mismo.

Por su parte, para el secretario general de la ONU, estos 30 días deben ser interpretados como «una ventana de oportunidad» para evitar una mayor escalada que desemboque en un nuevo conflicto militar que nuevamente afectaría a la «seguridad general de la región».

Estas palabras hacen referencia a la ‘guerra’ de 12 días de duración que mantuvieron Israel e Irán en junio, y en la que EE.UU. se involucró directamente bombardeando instalaciones nucleares iraníes, originada por un supuesto exceso en el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán para desarrollar arsenal nuclear. EFE

