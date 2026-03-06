ONU advierte de repercusiones económicas y ambientales a nivel global por guerra en Irán

Ginebra, 6 mar (EFE).- La escalada bélica en Oriente Medio, iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, puede tener «enormes repercusiones económicas y medioambientales para todo el mundo», advirtió el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, quien reiteró sus llamamientos a la desescalada.

El alto comisionado también lamentó este viernes «la ridiculización de algunos a los valores fundamentales» que se ha mostrado en el conflicto, por lo que apeló a líderes de todo el mundo a «comprometerse inequívocamente a defender el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas».

«Insto a los Estados implicados a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz, y a los demás Estados, que pidan con claridad a esas partes implicadas que den marcha atrás», señaló en una comparecencia ante los periodistas para comentar la situación en Oriente Medio. EFE

abc/ep

