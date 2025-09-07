The Swiss voice in the world since 1935

ONU afirma que el tiempo para evitar la extensión de la hambruna en Gaza se está agotando

Naciones Unidas, 7 sep (EFE).- El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, alertó este domingo de que el «estrecho margen de tiempo» para evitar que la hambruna en Gaza se extienda a Deir el Balah y Jan Yunis «se está agotando rápidamente».

En un comunicado, Fletcher se refirió a la última orden de desplazamiento de Israel, que se produce dos semanas después de que se confirmara la hambruna en Gaza «y en medio de una ofensiva militar masiva».

«Hay un estrecho margen de tiempo, hasta finales de septiembre, para evitar que la hambruna se extienda a Deir el Balah y Jan Yunis. Ese margen se está agotando rápidamente», advirtió Fletcher.

Además, insistió en que «la muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos» son el resultado «de decisiones que desafían el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional».

No obstante, señaló que «este horror» puede detenerse dejando entrar ayuda humanitaria sin obstáculos, protegiendo a los civiles y aplicando las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia.

Fletcher también destacó la necesidad de liberar a los rehenes y a los palestinos detenidos arbitrariamente, así como de alcanzar un alto el fuego.

Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, 387 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, entre ellos 138 niños.

Las muertes por desnutrición en Gaza han aumentado en los últimos meses como consecuencia del bloqueo impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria entre marzo y mayo.

En agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de una hambruna en la gobernación norte de Gaza, donde se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza. Desde entonces, Sanidad ha contabilizado 109 muertes, 23 de ellas de niños.

Desde el inicio del conflicto, las fuerzas israelíes han matado al menos a 64.368 gazatíes, según el recuento de las autoridades sanitarias palestinas, controladas por el grupo islamista. EFE

