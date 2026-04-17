ONU alerta de casi 300.000 desplazados en Sudán del Sur mientras su misión sufre recortes

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Naciones Unidas, 17 abr (EFE).- La ONU alertó este viernes de que Sudán del Sur se encuentra en una «encrucijada peligrosa» con casi 300.000 desplazados y recortes en su misión humanitaria en un contexto en el que la violencia armada y el riesgo de hambruna generalizada aumenta nuevamente.

En su comparecencia ante el Consejo de Seguridad, el jefe humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, tildó la situación actual de Sudán del Sur como una «encrucijada peligrosa» y llamó a evitar que el país caiga en una «hambruna generalizada y en el colapso».

Fletcher denunció que el plan humanitario de 1.460 millones de dólares de la misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) apenas ha recibido un 22 % de la financiación necesaria.

Un total de 1,35 millones de personas del estado de Jonglei han perdido el acceso a la atención médica después de que se destruyeran o se vieran obligados a cerrar un total de 26 hospitales y centros médicos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La representante de la Secretaría General y de la UNMISS, Anita Kiki Gbeho, resaltó un «alarmante incremento de violencia», citando un aumento del 40 % en el número de muertos y heridos en 2025 respecto a 2024.

«La situación de seguridad sigue siendo profundamente preocupante. Los combates entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en Oposición, particularmente en la región de Jonglei (este del país), se han intensificado acompañados de una retórica incendiaria», proclamó Gbeho.

Según datos del informe compartido en su discurso, casi diez millones de sursudaneses necesitan asistencia y, desde finales de diciembre, más de 276.000 personas han sido desplazadas, entre ellas unas 110.000 hacia Etiopía.

La representación de Estados Unidos, en su intervención, condenó la «falta de voluntad política» en Sudán del Sur y la conducta de un gobierno que «quiere consolidar su poder a cualquier precio», mientras que China señaló que mantener la estabilidad nacional es «la gran prioridad».

Por su parte, Sudán del Sur ha agradecido la ayuda de la UNMISS, pero también ha dicho que algunas partes del informe de la ONU sobre el conflicto armado «no reflejan la verdadera realidad sobre el terreno».

Últimamente los combates se han recrudecido en torno a Akobo (estado de Jonglei), donde el control del territorio ha cambiado entre el Ejército y el grupo rebelde SPLA-IO, liderado por el exvicepresidente Riek Machar, que han sido los principales protagonistas del conflicto armado interno desde 2013 por el control político y territorial.

En paralelo, una comisión de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Sudán del Sur anunció este jueves que se han descubierto fosas comunes en el estado de Jonglei durante la ejecución de obras viales, aún sin determinar las circunstancias detrás de ello.

Sudán del Sur, el país más joven del mundo, se independizó de Sudán en 2011 y en 2013 estalló una guerra entre el Gobierno y la oposición armada que causó 400.000 muertos.

Esa guerra culminó en 2018 con la firma de un acuerdo de paz, cuyos términos nunca llegaron a aplicarse del todo. Ahora la violencia armada entre las partes ha resurgido ante la imposibilidad de llevar a cabo la transición política. EFE

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