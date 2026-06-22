ONU alerta de fase crítica en la transición siria y urge a que se constituya el Parlamento

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Naciones Unidas, 22 jun (EFE).- El enviado especial adjunto de la ONU para Siria, Claudio Cordone, alertó este lunes de que la transición política en Siria se encuentra en «una fase crítica» y urgió a que se constituya la Asamblea Popular (Parlamento).

«La transición política de Siria se encuentra en una fase crítica, en la que las oportunidades y la fragilidad conviven», declaró Cordone en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en el país.

El enviado de la ONU expresó su respaldo a las autoridades sirias en el proceso de transición desde que asumieron el poder tras la caída del régimen de Bachar al Asad, pero instó a que aceleraran los esfuerzos.

En su intervención, aplaudió la celebración y el desarrollo de las elecciones en Hasakeh y Ain Al Arab (Kobane), aunque lamentó que siga sin constituirse el Parlamento ocho meses después de que se celebraran los comicios y a la espera de que el presidente nombre a un tercio de sus miembros.

«Este retraso está generando inquietud. Siria necesita que la Asamblea Popular comience su labor. Y necesita que todos los sirios, en particular las mujeres sirias y los distintos grupos de la sociedad, se sientan representados de forma significativa en ella», apuntó al respecto.

Cordone advirtió de los retos a los que se enfrenta el Parlamento de la transición: «Es necesario debatir y aprobar nuevas leyes, revisar las medidas del Ejecutivo, escuchar las diversas voces y avanzar en la transición».

En este sentido, recordó que la Declaración Constitucional de Sira, la ley fundamental firmada en 2025 por el presidente interino Ahmed al Sharaa, recoge que los sirios deben «aprobar una Constitución permanente y celebren elecciones nacionales plenas al término del período de transición, del que ahora quedan menos de cuatro años».

«La transición política de Siria debe avanzar en el establecimiento del poder legislativo, la consolidación de las instituciones estatales y la construcción del Estado de derecho. Considero que el diálogo entre las autoridades sirias y las Naciones Unidas sobre la transición política está avanzando de forma concreta y constructiva, pero es evidente que aún queda mucho por hacer», apuntó.

Entre otras cosas, el enviado de la ONU confió en que se aplique el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y que una mayor estabilidad regional «permita volver a centrar la atención en la estabilidad de Siria y su economía». EFE

ecs/asg/mra

(foto)(vídeo)