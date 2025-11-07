ONU alerta de la duplicación de la cifra de personas en emergencia alimentaria en RD Congo

2 minutos

Ginebra, 7 nov (EFE).- El número de personas en situación de emergencia alimentaria en la República Democrática del Congo (RDC) se ha duplicado respecto al último año hasta los tres millones, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), que también alertó sobre su falta de fondos para atender estas necesidades.

La agencia de Naciones Unidas solo tiene actualmente fondos para atender al 10 % de estas personas durante unos meses, indicó en rueda de prensa por videoconferencia desde Kinshasa la directora del PMA en el país, Cynthia Jones.

La organización pretendía atender a 2,3 millones de personas en el este de la RDC pero el mes pasado tuvo que reducir ese objetivo hasta los 600.000, además de cerrar algunas oficinas y recortar personal.

«Si queremos seguir llegando a esas 600.000 personas al mes, en febrero o marzo nos quedaremos completamente sin recursos. Esta es la realidad, así de grave es la situación», lamentó Jones.

«A medida que la situación se agrava y empeora, los fondos se agotan y solo podremos ayudar a una pequeña parte (…), nos encontramos en un nivel de financiación históricamente bajo», subrayó la directora del PMA en el país africano.

En enero de este año el grupo armado rebelde M23, que cuenta con apoyo de Ruanda, capturó la ciudad de Goma, uno de los principales enclaves en el este de la RDC, y también logró control parcial de Bukavu, otra capital provincial en la zona de lago Kivu.

Ello ha provocado la perturbación de los mercados, de la educación, de la salud y del sistema bancario en esas ciudades, recordó el PMA, quien señaló que en algunas zonas del este de la RDC hasta el 60 % de los niños sufre desnutrición.

A esto se suman los nuevos movimientos de población, con 1,6 millones de desplazados solo este año, lo que convierte a la República Democrática del Congo en uno de los lugares con mayor número de personas obligadas a huir de sus hogares, destacó la directora regional del PMA.

La agencia necesita 350 millones de dólares (304 millones de euros) para poder seguir atendiendo la emergencia alimentaria en el país africano, indicó Jones. EFE

