ONU celebra alta participación y «calma» en nueva fase de elecciones locales en Libia

Trípoli, 14 dic (EFE).- La misión de la ONU en Libia, UNSMIL, celebró este domingo la alta participación y el estado de «calma» en el que se desarrollaron ayer elecciones locales en nueve municipios libios y que refleja para esta un «compromiso público con los procesos electorales».

La Alta Comisión Electoral Nacional (HNEC, por sus siglas en inglés) anunció una participación preliminar del 69 % similar a los porcentajes anteriores de estos comicios locales, cuya primera fase comenzó en noviembre de 2024 en 58 localidades de todo el país.

Tras la suspensión en agosto de las elecciones en la zona controlada por el Ejecutivo del este de Libia, tutelado por el mariscal Jalifa Haftar, ayer sábado se retomaron las votaciones en municipios del sur y del este de Libia, entre ellos la ciudad de Bengasi.

Según la alta comisión electoral, más de 82.000 ciudadanos, de los 120.000 electores registrados, acudieron a los 311 centros de votación abiertos para la jornada electoral en los que 3.612 observadores locales vigilaron el proceso.

La primera fase de los comicios locales se celebraron en noviembre de 2024, y la segunda el pasado agosto en 33 concejos, de los 63 inicialmente previstos, de los que una treintena fueron cancelados o aplazados.

En octubre, otras 16 circunscripciones libias abrieron las urnas para seguir avanzando en el proceso electoral que continuó ayer en nueve municipios y prevé una nueva fase a finales de enero de 2026.

La UNSMIL instó hoy a «todos los actores» a que sigan apoyando a la HNEC «para que pueda llevar a cabo su labor restante, incluida la de garantizar la transferencia segura, la tabulación y la verificación de los formularios de resultados en el centro de recuento».

La misión de la ONU mostró su apoyo a los procesos electorales «transparentes» y «creíbles», mientras avanza en la hoja de ruta política para convocar comicios presidenciales y legislativos, y poner fin al prolongado proceso de transición que comenzó con el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011. EFE

