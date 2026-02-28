ONU condena ataques de EEUU e Israel y represalias de Irán: «los civiles pagan el precio»

Ginebra, 28 feb (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que «en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto».

«Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano», advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X. EFE

