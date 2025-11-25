ONU confirma bombardeos que mataron a 10 civiles en Afganistán pero no menciona a Pakistán

Kabul, 25 nov (EFE).- La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) confirmó este martes que al menos diez civiles murieron y otros seis resultaron heridos en ataques aéreos ocurridos anoche en el este de Afganistán, en los que la mayoría de las víctimas eran niños.

«Al menos 10 civiles murieron y seis resultaron heridos en ataques aéreos en las provincias de Khost y Kunar, Afganistán, anoche. La mayoría de las víctimas eran niños», escribió en X el organismo de la ONU.

La UNAMA no mencionó a Pakistán en el comunicado ni atribuyó la autoría de los ataques, pero instó al «respeto del derecho internacional para proteger a los civiles y prevenir daños a la población». EFE

