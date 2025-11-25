ONU confirma bombardeos que mataron a 10 civiles en Afganistán pero no menciona a Pakistán

Kabul, 25 nov (EFE).- La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) confirmó este martes que al menos diez civiles murieron y otros seis resultaron heridos en ataques aéreos ocurridos anoche en el este de Afganistán, en los que la mayoría de las víctimas eran niños.

«Al menos 10 civiles murieron y seis resultaron heridos en ataques aéreos en las provincias de Khost y Kunar, Afganistán, anoche. La mayoría de las víctimas eran niños», escribió en X el organismo de la ONU.

La UNAMA no mencionó a Pakistán en el comunicado ni atribuyó la autoría de los ataques, pero instó al «respeto del derecho internacional para proteger a los civiles y prevenir daños a la población».

La confirmación se produce horas después de que los talibanes acusaran a Pakistán de bombardear tres provincias afganas durante la noche, alcanzando una vivienda en Khost y causando la muerte de nueve niños y una mujer, además de varios heridos en otras zonas.

Kabul calificó los ataques como una violación de su soberanía y advirtió de que responderá «en el momento apropiado».

Horas después, Islamabad negó de forma explícita haber matado a civiles, aunque evitó descartar por completo que realizara operaciones anoche. «Anunciamos y reconocemos cada vez que llevamos a cabo este tipo de ataques», afirmó el portavoz del Ejército paquistaní, Ahmad Sharif Chaudhry, en una rueda de prensa en el Cuartel General de Rawalpindi.

Chaudrhy añadió que Pakistán «no ataca ni mata civiles», y recordó que sus operaciones en territorio afgano tienen como objetivo a militantes, no a la población.

Este nuevo episodio se produce en un clima de tensión creciente entre Afganistán y Pakistán, marcado desde principios de octubre por bombardeos fronterizos con decenas de muertos y acusaciones mutuas de violar la soberanía aérea.

Este martes, el Ejército paquistaní reconoció por primera vez los ataques llevados a cabo el pasado mes, incluidos los de Kandahar y Kabul, contra líderes del TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan), conocidos como talibanes paquistaníes, que fueron el detonante de la última escalada antes del alto el fuego mediado por Catar y Turquía. EFE

