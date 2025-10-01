The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

ONU confirma la muerte de 103 civiles por ataques israelíes en Líbano desde alto el fuego

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 1 oct (EFE).- Al menos 103 civiles han muerto en Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego firmado en noviembre de 2024 por los dos gobiernos, confirmó este miércoles la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió esfuerzos para poner fin de manera permanente a las hostilidades.

No se han confirmado en cambio muertes por proyectiles lanzados desde Líbano hacia Israel desde el alto el fuego, mientras que 80.000 personas permanecen desplazadas en territorio libanés y 30.000 en áreas del norte israelí como resultado de la violencia, indicó en un comunicado el alto comisionado de la ONU, Volker Türk.

«Los ataques con aviones y drones en zonas residenciales todavía causan un impacto devastador», y también se registran incidentes de este tipo en las cercanías de áreas donde trabajan cascos azules de la ONU en el sur de Líbano, dijo el alto comisionado.

Según Türk, cientos de escuelas dañadas, centros de salud, lugares religiosos y otros edificios civiles siguen siendo zonas donde el acceso es imposible o que son solo parcialmente utilizables.

«La implementación de buena fe del alto el fuego es el único camino hacia una paz duradera, y sus términos deben ser respetados», recalcó el jefe de derechos humanos. EFE

abc/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR