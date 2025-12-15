ONU debate retos del próximo secretario general y necesidad de liderazgo «independiente»

Jesús Centeno

Naciones Unidas, 15 dic (EFE)- El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este lunes un debate abierto que abordó los desafíos que enfrentará el próximo secretario general, sucesor de António Guterres, a partir de enero de 2027, y en la que algunos miembros expresaron la necesidad de un liderazgo «independiente» y «eficaz».

El expresidente de la ONU Ban Ki-moon abrió la sesión, señalando que la situación global «ha empeorado en diversos frentes» desde su mandato (2007-2016).

Ban defendió la idea de un mandato único pero más largo para el próximo secretario general de modo que este tenga una «mayor autonomía».

Asimismo, subrayó la necesidad de que el titular del cargo tenga «poder real de mediación, más allá de su rol moral» y que cuente con el «compromiso activo» de los Estados miembros para resolver conflictos.

El diplomático surcoreano también instó a reformar el Consejo, advirtiendo de que, sin cambios, podría «perder relevancia y limitar su capacidad de actuación» frente a crisis globales.

Por su parte, el representante francés, Jerome Bonnafont, afirmó que el próximo secretario debe «rendir cuentas de la eficacia» de la organización y además necesita de «ambición y determinación» para acometer las reformas que la ONU necesita.

Guterres presentó este marzo la iniciativa ONU80, con la que pretende una reforma integral del sistema multilateral para hacerlo menos burocrático -evitando duplicidad de servicios y funciones-, alineado con los desafíos del siglo XXI y, por supuesto, más económico.

Tensión entre Rusia y Ucrania

Mientras, el representante adjunto ruso, Dmitry Polyanskiy, criticó durante la sesión el papel de Occidente como «gendarme mundial», denunciando «la politización de los derechos humanos» y la imposición de «agendas externas».

«El secretario general tiene que ser neutral y equidistante», aseveró, y agregó que la ONU debe apostar por el «multilateralismo».

Minutos después, el representante ucraniano, Andrii Melnyk, denunciaba que Moscú sigue una guerra en la que «toma a los civiles como objetivo y utiliza los alimentos y la energía como instrumentos de presión», y en la que «abusa del poder de veto para evitar rendir cuentas».

El representante reclamó «valentía para actuar contra quienes cometen atrocidades», y subrayó que la ONU no puede quedar reducida a mero «observador y espectador».

Por otra parte, el representante chino, Fu Cong, alertó sobre «riesgos graves para la paz global, incluyendo el resurgimiento del fascismo y militarismo», reafirmando que Taiwán forma parte de su territorio.

Mientras, la representante chilena, Paula Narváez Ojeda, subrayó la erosión de la confianza en la ONU y reclamó que ha llegado el momento de una secretario general que aporte experiencia y «perspectiva de las mujeres del mundo, haciendo la organización más cercana, inclusiva y al servicio de la paz».

Samuel Zbogar, representante de Eslovenia, país que asume este mes la presidencia rotatoria del Consejo, recordó que nunca ha habido una mujer al frente de la ONU, destacando que la independencia e imparcialidad del secretario general son esenciales para la credibilidad del cargo.

Una disputa reñida

A finales de noviembre, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, anunció el inicio del proceso formal para seleccionar y nombrar al próximo secretario general de Naciones Unidas que sustituya a Guterres.

La carrera por la Secretaría General se acelerará con la entrada del próximo año, en un proceso con distintas fases en la que los Estados miembros de la ONU podrán presentar a sus candidatos.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el 1 de enero de 2027 y entre los nombres que suenan se encuentran el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), o la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

También suenan como posibles candidatas Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL y Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda. EFE

