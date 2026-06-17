ONU denuncia aumento histórico del 34 % en los asesinatos de niños en conflictos en 2025

Compartir

2 minutos

Naciones Unidas, 17 jun (EFE).- La ONU denunció este miércoles que los asesinatos y mutilaciones de menores en conflictos armados aumentaron un 34 % en 2025, un año que calificó como uno de los más oscuros para la protección de la infancia desde que comenzó a recopilar estos datos.

El año pasado se cometieron 38.558 violaciones graves contra niños, según se desprende del último informe del secretario general de la ONU sobre los niños y los conflictos armados.

«2025 fue, sin lugar a dudas, uno de los capítulos más oscuros para la protección de la infancia desde que comenzó el monitoreo», afirmó en el documento la representante especial del secretario general para Niños y Conflictos Armados, Vanessa Frazier.

El informe asegura que, en total, 24.174 menores se vieron afectados y miles de ellos fueron víctimas de múltiples violaciones.

Las más observadas fueron las mutilaciones y los asesinatos, creciendo estos un 34 % respecto a los datos registrados en 2024.

La ONU también detectó otros abusos contra menores como la denegación de acceso humanitario, el reclutamiento, la utilización de niños y los secuestros, a menudo con el fin de utilizarlos y someterlos a violencia sexual.

Además, el informe denuncia que la violencia sexual contra los menores sigue «sin freno» como una táctica de guerra.

Israel en Palestina, la República Democrática del Congo (RDC), Nigeria, Birmania (Myanmar) y Somalia concentraron el mayor número de violaciones graves contra menores verificadas por la ONU en 2025.

El 2025 está marcado también por ser la primera vez en la que las fuerzas gubernamentales son los principales responsables de violaciones graves contra niños.

La ONU advirtió de que esto supone «un preocupante giro» en un contexto de «absoluto desprecio por el derecho internacional».

Se registraron, sobre todo, abusos derivados de los ataques en zonas densamente pobladas y por la integración de la inteligencia artificial (IA) en la selección de objetivos.

«Cuando los Estados, sobre los que recae la obligación de proteger a los niños, contribuyen en cambio a su sufrimiento, ello indica una erosión aún más profunda del respeto al derecho internacional. Los principios de humanidad, distinción, proporcionalidad y necesidad deben restablecerse, sin excepción», aseveró Frazier. EFE

ecs/jco/gad