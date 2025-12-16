ONU denuncia más de cien muertes por drones durante la actual ofensiva en Kordofán (Sudán)

Ginebra, 16 dic (EFE).- Al menos 104 civiles han sido asesinados por ataques con drones desde el 4 de diciembre en la región central sudanesa de Kordofán, donde se han trasladado las principales hostilidades entre las fuerzas armadas de Sudán y los paramilitares tras la toma en octubre del último bastión del ejército sudanés en Darfur (oeste), denunció este martes Naciones Unidas.

En uno de esos incidentes, en el sur de la región, uno de los aparatos no tripulados atacó una guardería y un hospital causando al menos 89 muertos, incluyendo 43 niños, recordó en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

«Estoy alarmado por la intensificación de las hostilidades entre Fuerzas Armadas Sudanesas, las Fuerzas de Apoyo Rápido y el Movimiento de Liberación de Sudán en Kordofán», indicó el alto comisionado, quien pidió un inmediato alto el fuego para evitar que escalen las atrocidades.

Türk también condenó el reciente asesinato de seis soldados de la ONU, también en el sur de Kordofán, el pasado 13 de diciembre, y subrayó que este tipo de ataques a misiones de paz podrían ser considerados crímenes de guerra.

Un día después, otro ataque con drones en un hospital de la misma zona causó la muerte de seis personas y doce heridos, recordó también Türk, quien subrayó que las instalaciones médicas y su personal están protegidos por el derecho internacional.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a dejar sus hogares.

Las presiones internacionales para un alto el fuego humanitario aún no han dado resultados pese a que las partes en conflicto han reiterado que están abiertas a una tregua. EFE

