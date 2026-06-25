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ONU describe como «aterradora» la devastación causada por los terremotos en Venezuela

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Nueva York, 25 jun (EFE).- El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE este jueves que la situación en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela es de una «devastación realmente aterradora», mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.

Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron este miércoles a Venezuela dejan, según cifras oficiales, unos 188 fallecidos, 1.520 heridos y miles de damnificados. EFE

nqs/jco/lnm

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