ONU destina 4,5 millones de dólares para prevenir conflictos por el agua en Centroamérica

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Tegucigalpa, 16 abr (EFE).- La ONU ha destinado unos 4,5 millones de dólares para prevenir conflictos por el agua en la frontera compartida entre El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como el Triángulo Norte de Centroamérica, según un proyecto lanzado este jueves en Tegucigalpa.

Así, 13 municipios de esa triple frontera fortalecerán la gobernanza del agua para consolidar la paz a través del proyecto ‘Paz sin Fronteras: Promoviendo la Gobernanza Inclusiva en el Acceso y Uso del Recurso Hídrico para la consolidación de la paz en el Trifinio’, financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas.

“Este proyecto refleja el valor de la coordinación trinacional para transformar desafíos que trascienden fronteras en oportunidades para impulsar la paz y el desarrollo”, ha dicho el coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez.

Esa región, conocida como Trifinio, enfrenta crecientes tensiones por el acceso y uso del agua por la escasez, la degradación ambiental y los efectos de la crisis climática. La gestión entre los tres países dificulta la coordinación institucional y agrava los conflictos entre comunidades, especialmente en zonas vulnerables a sequías.

La iniciativa, lanzada con la participación de autoridades de los tres países, busca impulsar mecanismos de prevención y transformación de conflictos vinculados a la gestión de los recursos hídricos en esta zona compartida por medio del fortalecimiento institucional, el diálogo y la participación comunitaria.

La intervención tendrá una duración de dos años y se ejecutará con un enfoque de género y derechos humanos, considerando las necesidades de la población a nivel trinacional, municipal y comunitario. Se crearán espacios de diálogo inclusivos para prevenir los conflictos y fortalecer a las comunidades para una gestión pacífica del agua.

Además, se prevé la creación de un Observatorio Trinacional del Agua, que permitirá monitorear el estado de los recursos hídricos y alertar sobre posibles conflictos, así como la capacitación y equipamiento de organizaciones comunitarias para gestionar disputas de baja intensidad y ejecutar proyectos piloto.

Durante su implementación, contará con la coordinación de instancias como la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (como se conoce a esa región compartida) y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL), así como con la participación de actores gubernamentales y locales de los tres países.

En El Salvador, el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Autoridad Salvadoreña del Agua y la alcaldía de Chalatenango Norte; en Guatemala participan el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la municipalidad de Chiquimula; mientras que en Honduras interviene la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) junto a gobiernos municipales.EFE

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