ONU dicen que partes yemeníes reafirman compromiso con canje de prisioneros tras retraso

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Saná, 11 jul (EFE).- El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, afirmó este sábado que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y los rebeldes chiíes hutíes han renovado su compromiso de implementar un acuerdo de intercambio de prisioneros, después de que una demora amenazara con frustrar el acuerdo.

Grundberg indicó en un comunicado que en las últimas 48 horas recibió garantías de ambas partes de que mantenían su compromiso de implementar plenamente el acuerdo de mayo pasado para la liberación de más de 1.600 prisioneros relacionados con el conflicto, y que tenía que haber comenzado hoy.

El enviado instó a las partes a acelerar los preparativos técnicos y operativos restantes necesarios para llevar a cabo el intercambio «lo antes posible».

El anuncio se produce después de que el intercambio de prisioneros, inicialmente programado para comenzar este sábado bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fuera pospuesto en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento de los compromisos acordados.

El Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros, controlado por los hutíes, atribuyó la demora al Gobierno, a pesar de que, según describió, los insurgentes estaban dispuestos a proceder según el calendario acordado.

Por otro lado, el Gobierno reconocido internacionalmente ha acusado a los hutíes de obstaculizar la operación de intercambio.

Antes del aplazamiento, el CICR había planeado facilitar una serie de vuelos humanitarios entre Adén, controlada por el Ejecutivo, y Saná, controlada por los hutíes, durante tres días para transportar a los detenidos liberados.EFE

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