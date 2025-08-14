ONU en Libia denuncia ataque a sede de oficina electoral en vísperas de comicios locales

Argel, 14 ago (EFE).- La misión de la ONU en Libia denunció este jueves un ataque contra la oficina de la Alta Comisión Electoral Nacional (HNEC, por sus siglas en inglés) en la localidad de Zliten, al oeste del país, perpetrado la madrugada del martes por «dos hombres armados no identificados» y a dos días de la segunda fase de las elecciones municipales del próximo sábado.

La misión condenó «enérgicamente» la agresión, y lo consideró como «un intento de interferir» en el proceso electoral e «impedir» a votantes, candidatos y personal de la Comisión «ejercer su derecho político» a participar en las elecciones.

Ante estos sucesos, la UNSMIL advirtió sobre informaciones que apuntan a la posible «suspensión» de esta segunda fase debido a «la falta de medidas de seguridad» en los 51 municipios donde fueron convocados, e instó a las instituciones de seguridad a «garantizar un entorno propicio».

La misión señaló que el Ministerio del Interior del Gobierno designado por el Parlamento que tiene su sede en Bengasi, al este del dividido país, ordenó el cese de la distribución de papeletas electorales a los votantes, sin explicar las razones.

La UNSMIL instó a todas las autoridades a «cooperar positivamente» y a permitir la «reanudación» del proceso electoral en los municipios correspondientes «lo antes posible», que engloban tanto el oeste como el este de Libia, divido en dos administraciones paralelas y rivales.

La HNEC convocó el 4 de agosto la segunda fase de las elecciones a concejos municipales en Libia, tras una primera fase celebrada en noviembre de 2024 en municipios de todo el país sin incidentes de seguridad, lo que llevó a la misión a calificar el proceso de «exitoso» que sirvió además como prueba para la organización de futuros procesos electorales en el país.

Actualmente la misión de la ONU en Libia (UNSMIL) prepara una hoja de ruta con actores locales para posibilitar la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios, que tiene previsto presentar en la próxima sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 21 de agosto. FE

