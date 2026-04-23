ONU espera mantener su presencia en Líbano en 2027 aunque prevé una misión «más pequeña»

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Ginebra, 23 abr (EFE).- Naciones Unidas está negociando el mantenimiento de su presencia como garante de paz en Líbano después de que el 31 de diciembre finalice el mandato de su actual misión en el país, la FINUL, aunque posiblemente será un contingente de menor tamaño al actual, destacó este jueves un responsable de la ONU.

«Probablemente la futura misión será más pequeña que la actual FINUL, aunque eso lo decidirá el Consejo de Seguridad», indicó en rueda de prensa en Ginebra el subsecretario de Naciones Unidas para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix.

Agregó que el Consejo de Seguridad ha pedido la presentación en junio de propuestas para la posible presencia de la ONU en el país.

«Las autoridades libaneses desean que se mantenga, aunque no de forma necesariamente idéntica a la FINUL, para tener también funciones de observación, enlace, reducción de conflicto o incluso acción contra las minas antipersona», señaló Lacroix.

Tras el «relativo alto el fuego» alcanzado la semana pasada, la FINUL está preparada para intensificar sus actividades «cuando las condiciones sobre el terreno lo permitan», afirmó, señalando que se desea especialmente apoyar el retorno de desplazados tras un conflicto que ha alejado de sus hogares un millón de personas.

FINUL también quiere seguir apoyando el proceso de desarme, aunque «hay resistencias por parte de Hizbulá y limitaciones de capacidad del ejército libanés», indicó Lacroix, quien pidió mayor apoyo de la comunidad internacional y de Israel en este sentido.

«Desde ese punto de vista, el mantenimiento o incluso aumento de la presencia del ejército israelí en territorio libanés no contribuye necesariamente a crear el espacio político adecuado para que las autoridades libanesas puedan hacer ese trabajo» de desarme, afirmó.

También advirtió de que «imponer el desarme por la fuerza, desarmar a una entidad que no quiere, equivale a una guerra», algo para lo que FINUL no tiene mandato. EFE

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