«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

“Hay parlamentarios interesados en el tema... Suiza está muy comprometida con este esfuerzo diplomático y hace preguntas sobre la adecuación del derecho internacional humanitario. Sabemos por experiencia que Suiza es un buen jugador cuando se trata de resolver problemas internacionales con base en los principios. El tamaño del país no debería importar cuando se trata de multilateralismo y de liderar un amplio grupo de países”.

El reloj sigue en marcha, advierte la campaña mundial, y si la CCW no está a la altura, se deberían explorar otras opciones diplomáticas.

No se esperan decisiones formales sobre LAWS en la reunión de esta semana, ni en otro encuentro programada para agosto. El objetivo de este año es presentar una propuesta sobre el camino a seguir que podría adoptarse en una reunión de la CCW del 21 al 23 de noviembre.

“Claramente, estamos pasando de un debate tecnocrático a un debate político”, dijo Maya Brehm, de la rama suiza de Artículo 36Enlace externo , una organización no gubernamental que trabaja para prevenir la proliferación de armas.

Sabrina Dallafior, embajadora de Suiza ante la ONU a cargo de temas de desarme, dijo recientemente a la televisión pública suiza, SRFEnlace externo : “En definitiva, en términos de armas autónomas, tenemos que decidir si podemos delegar una decisión de vida o muerte en una máquina. Debemos acordar cuánta autonomía es aceptable o inaceptable. La autonomía aceptable o deseable podría incluir armas tan precisas que no causaran daños colaterales ni víctimas civiles”.

Varios países se han comprometido a no adquirir o desarrollar LAWS, y 22 apoyan una prohibición preventiva. Mientras tanto, activistas advierten que países como Estados Unidos, China, Israel, Corea del Sur, Rusia y Gran Bretaña impulsan el uso y desarrollo de drones armados y otros sistemas autónomos de armas con niveles decrecientes de control humano.

La mayoría de los Estados reconocen que se requiere alguna acción para abordar las preocupaciones sobre los robots, pero parecen diferir en la manera de asumirla. Mientras que los países concuerdan en que el derecho internacional debe aplicarse al desarrollo futuro de las LAWS, no existe un acuerdo sobre la definición exacta del robot asesino o el mecanismo sobre el cual debe mantenerse un “control humano”.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Qué hacer con los robots asesinos? Simon Bradley 09 de abril de 2018 - 15:00 Activistas que buscan persuadir a las naciones para que prohíban los llamados “robots asesinos” se manifiestan cautelosamente optimistas sobre las nuevas conversaciones oficiales que inician este lunes en Ginebra en torno al futuro de tales armas autónomas. Más de 120 Estados miembros de las Naciones Unidas se reúnen en el Palacio de las Naciones para continuar las conversaciones sobre los desafíos futuros planteados por los Sistemas de Armas Autónomas Letales (LAWS), descritos como “robots asesinos” por sus críticos. Desde 2014, diplomáticos, expertos en desarme y grupos de la sociedad civil se han reunido cinco veces en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW) para discutir los múltiples desafíos éticos, legales, operativos y técnicos de esos sistemas. La mayoría de los Estados reconocen que se requiere alguna acción para abordar las preocupaciones sobre los robots, pero parecen diferir en la manera de asumirla. Mientras que los países concuerdan en que el derecho internacional debe aplicarse al desarrollo futuro de las LAWS, no existe un acuerdo sobre la definición exacta del robot asesino o el mecanismo sobre el cual debe mantenerse un “control humano”. Varios países se han comprometido a no adquirir o desarrollar LAWS, y 22 apoyan una prohibición preventiva. Mientras tanto, activistas advierten que países como Estados Unidos, China, Israel, Corea del Sur, Rusia y Gran Bretaña impulsan el uso y desarrollo de drones armados y otros sistemas autónomos de armas con niveles decrecientes de control humano. Posición suiza Suiza es escéptica sobre una prohibición preventiva en esta etapa, pero respalda medidas prácticas y, si es necesario, regulatorias para evitar el uso LAWS que violarían el derecho internacional. El año pasado, presentó el documento de trabajo ‘Enfoque basado en el Cumplimiento del Sistema de Armas Autónomo’ que reafirma la importancia del derecho internacional. Sabrina Dallafior, embajadora de Suiza ante la ONU a cargo de temas de desarme, dijo recientemente a la televisión pública suiza, SRF: “En definitiva, en términos de armas autónomas, tenemos que decidir si podemos delegar una decisión de vida o muerte en una máquina. Debemos acordar cuánta autonomía es aceptable o inaceptable. La autonomía aceptable o deseable podría incluir armas tan precisas que no causaran daños colaterales ni víctimas civiles”. Mientras tanto, los parlamentarios Chantal Galladé y Beat Flach urgieron al Gobierno el año pasado, a buscar una prohibición internacional de LAWS. El Consejo Federal rechazó sus planteamientos argumentando que tenía “reservas” sobre una prohibición. Didier Burkhalter, entonces ministro de Exteriores, dijo al Parlamento que “todos los aspectos deberían ser aclarados” en la CCW antes de decidir una posible prohibición. 'Dirección correcta' Previo a la actual reunión en Ginebra, los activistas dijeron que las conversaciones sobre el robot asesino parecían ir en la dirección correcta. “Claramente, estamos pasando de un debate tecnocrático a un debate político”, dijo Maya Brehm, de la rama suiza de Artículo 36, una organización no gubernamental que trabaja para prevenir la proliferación de armas. Mary Wareham, que coordina la Campaña para Detener a los Robots Asesinos, manifestó que los activistas estaban “cautelosamente optimistas” sobre los avances. La campaña incluye grupos que cabildearon con éxito para la adopción de medidas internacionales contra las bombas de racimo y las minas antipersona. “En la visión de la campaña, permitir que una máquina arrebate una vida humana en el campo de batalla es un paso que va demasiado lejos y que cruza una línea moral que nunca debería cruzarse. Creo que muchos gobiernos advierten y comparten esa seria preocupación”. No se esperan decisiones formales sobre LAWS en la reunión de esta semana, ni en otro encuentro programada para agosto. El objetivo de este año es presentar una propuesta sobre el camino a seguir que podría adoptarse en una reunión de la CCW del 21 al 23 de noviembre. Mientras tanto, los activistas sostienen que con una voluntad política adecuada y un esfuerzo coordinado, podría negociarse un tratado internacional que prohibiera el desarrollo, producción y uso de robots asesinos a fines de 2019. ¿Liderazgo? El reloj sigue en marcha, advierte la campaña mundial, y si la CCW no está a la altura, se deberían explorar otras opciones diplomáticas. “Nadie habla de llevar este proceso fuera de la CCW este año, pero la presión se hará más fuerte cuanto más tarden los gobiernos en decidir qué quieren hacer al respecto”, subrayó Wareham. Sin embargo, en el caso de que se necesitara un Estado para liderar el proceso, como Canadá con el movimiento antiminas en la década de 1990 o Noruega en la década de 2000 en la lucha contra las municiones en racimo, se preguntó: “¿Quién va a ser esta vez? ¿Qué impediría a Suiza tomar medidas al respecto?”. “Hay parlamentarios interesados en el tema... Suiza está muy comprometida con este esfuerzo diplomático y hace preguntas sobre la adecuación del derecho internacional humanitario. Sabemos por experiencia que Suiza es un buen jugador cuando se trata de resolver problemas internacionales con base en los principios. El tamaño del país no debería importar cuando se trata de multilateralismo y de liderar un amplio grupo de países”.