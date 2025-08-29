ONU lamenta declaración de persona non grata a su representante en Burkina Faso

2 minutos

Nairobi, 29 ago (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó este viernes su pesar por la decisión de las autoridades de transición de Burkina Faso de declarar persona non grata a la coordinadora residente y humanitaria del organismo mundial en el país, la mauriciana Carol Flore-Smereczniak.

“El secretario general expresa su plena confianza en la profesionalidad y la dedicación de la señora Flore-Smereczniak, así como en el sistema de Naciones Unidas en Burkina Faso en su conjunto”, señaló su portavoz en un comunicado.

El Gobierno burkinés adoptó la medida el 18 de agosto tras rechazar un informe de la ONU sobre abusos contra menores cometidos en el marco del conflicto interno, al que acusó de contener “afirmaciones infundadas y falsedades”.

En su respuesta, la ONU recordó que la doctrina de persona non grata no se aplica a sus funcionarios y subrayó que, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, solo el secretario general tiene la autoridad de retirar a su personal tras una investigación exhaustiva.

“El sistema de Naciones Unidas, dirigido por la coordinadora residente, ha colaborado estrechamente con las autoridades de transición de Burkina Faso para apoyar las iniciativas de desarrollo y prestar asistencia humanitaria”, afirmó el documento.

“El secretario general reafirma el compromiso de Naciones Unidas de seguir apoyando al pueblo de Burkina Faso en plena cooperación con las autoridades de transición”, concluyó la declaración.

El portavoz del Gobierno burkinés, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, había denunciado un “total desprecio” hacia las autoridades nacionales en la elaboración del informe y aseguró que el documento equipara a las fuerzas de seguridad con los grupos terroristas que operan en el país.

Burkina Faso vive desde 2015 una creciente violencia de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, que controlan amplias zonas del territorio y han provocado miles de muertes y más de dos millones de desplazados.

El país tuvo dos golpes de Estado en 2022: uno el 24 de enero, dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y otro el 30 de septiembre, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré, quien dirige actualmente la nación.

Ambos golpes llegaron tras el descontento de la población y el Ejército por los ataques yihadistas. El país mantiene una política restrictiva hacia la prensa y ha limitado en varias ocasiones la labor de medios y organizaciones internacionales. EFE

aam/av