ONU lanzará un llamamiento para la reconstrucción de las zonas devastadas de Afganistán

Kabul, 7 sep (EFE).- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzará un llamamiento de emergencia para financiar la reconstrucción a largo plazo de las zonas del este de Afganistán devastadas por el terremoto de la semana pasada, que dejó más de 2.200 muertos y 6.700 viviendas destruidas.

«Lanzaremos un llamamiento de emergencia en los próximos días. Hacemos un llamado a los estados miembros y a los socios para que actúen lo más rápido posible», indicó el representante del PNUD en Afganistán, Stephen Rodriguez, en una declaración recogida por el canal afgano TOLO News.

El PNUD ha planificado un paquete de ayuda inicial de 8 millones de dólares destinado a la «reconstrucción de refugios, casas de transición y permanentes para las comunidades, la construcción de algunas carreteras y el suministro de energía renovable», explicó Rodriguez. Sin embargo, aclaró que «eso es solo un pequeño componente del panorama general», sugiriendo que la necesidad de fondos será mucho mayor.

Este nuevo esfuerzo para la reconstrucción se suma a la ayuda de emergencia que ya ha comenzado a llegar al país. El Reino Unido, Catar, Turquía, Turkmenistán, Rusia, Japón, China e Irán ya han proporcionado asistencia a los damnificados, según fuentes locales.

El devastador terremoto de magnitud 6.0 se registró el pasado 31 de agosto en el este de Afganistán, una región montañosa y de difícil acceso. La escasa profundidad del sismo multiplicó su poder destructivo, dejando un saldo de al menos 2.205 muertos, 3.604 heridos y unas 6.700 viviendas destruidas.

La respuesta humanitaria se ha visto gravemente obstaculizada por la geografía de la zona, ya que el seísmo y sus constantes réplicas han provocado desprendimientos de rocas que han bloqueado las ya precarias carreteras, aislando a comunidades enteras y dificultando la llegada de ayuda vital.

Afganistán es de momento incapaz de hacer frente a la reconstrucción de la devastación por sí solo, en un país donde casi la mitad de la población, unos 23 millones de personas, ya necesitaba ayuda humanitaria antes de la catástrofe.EFE

