ONU Mujeres alerta del riesgo de violencia y trata para 157.000 nepalesas por las riadas

Compartir

2 minutos

Naciones Unidas, 28 ago (EFE).- Unas 157.050 mujeres y niñas de los distritos nepaleses de Rasuwa y Nuwakot se han visto afectadas, directa o indirectamente, por las riadas del pasado miércoles, y afrontan un mayor riesgo de violencia, explotación y trata, según advirtió este viernes ONU Mujeres.

La organización alertó en un comunicado de que las mujeres y niñas afrontan «riesgos especialmente elevados de violencia, explotación y trata», además de «dificultades para acceder a alimentos, agua, atención sanitaria y servicios de protección».

«Lo que sabemos es que los riesgos existentes para las mujeres y niñas se disparan cuando ocurren desastres», señaló en la nota la representante de ONU Mujeres en Nepal, Patricia Fernandez-Pacheco, quien recordó que las mujeres también asumen una mayor carga de cuidados no remunerados y que tienen más dificultades para acceder a información y asistencia.

En los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha y Chitwan, aproximadamente una de cada tres mujeres es analfabeta, agregó, lo que «dificulta el acceso a información sobre las ayudas, los procesos de registro y la reclamación independiente de asistencia».

Además, uno de cada tres hogares de la provincia nepalí de Bagmati está encabezado por una mujer y un tercio de ellos depende de remesas, una fuente de ingresos que se encuentra bajo presión.

La agencia de Naciones Unidas agregó que está trabajando junto al Gobierno nepalí y otras organizaciones humanitarias para garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios esenciales y protección, así como su participación en las labores de recuperación.

ONU Mujeres pide recaudar 2 millones de dólares destinados a atender a las afectadas, con la idea de que parte de los fondos se destine a una iniciativa de cocinas comunitarias, gestionadas por mujeres, que proporcionen alimentos de emergencia y contribuyan a crear oportunidades de empleo y de participación de las mujeres en la recuperación.

Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido tras añadir al recuento a más de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos arrasados por las aguas, tres días después de la devastadora riada que golpeó una zona ubicada entre el norte de ese país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).

Nepal ha informado hoy de 579 cuerpos rescatados, mientras que China ha elevado a cinco los muertos en el lado tibetano, lo que hace un balance de 584, sin que haya constancia de coordinación entre ambas partes para cotejar cifras. EFE

jco/nqs/pcc