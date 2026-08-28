The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

ONU Mujeres alerta del riesgo de violencia y trata para 157.000 nepalesas por las riadas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Naciones Unidas, 28 ago (EFE).- Unas 157.050 mujeres y niñas de los distritos nepaleses de Rasuwa y Nuwakot se han visto afectadas, directa o indirectamente, por las riadas del pasado miércoles, y afrontan un mayor riesgo de violencia, explotación y trata, según advirtió este viernes ONU Mujeres.

La organización alertó en un comunicado de que las mujeres y niñas afrontan «riesgos especialmente elevados de violencia, explotación y trata», además de «dificultades para acceder a alimentos, agua, atención sanitaria y servicios de protección».

«Lo que sabemos es que los riesgos existentes para las mujeres y niñas se disparan cuando ocurren desastres», señaló en la nota la representante de ONU Mujeres en Nepal, Patricia Fernandez-Pacheco, quien recordó que las mujeres también asumen una mayor carga de cuidados no remunerados y que tienen más dificultades para acceder a información y asistencia.

En los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha y Chitwan, aproximadamente una de cada tres mujeres es analfabeta, agregó, lo que «dificulta el acceso a información sobre las ayudas, los procesos de registro y la reclamación independiente de asistencia».

Además, uno de cada tres hogares de la provincia nepalí de Bagmati está encabezado por una mujer y un tercio de ellos depende de remesas, una fuente de ingresos que se encuentra bajo presión.

La agencia de Naciones Unidas agregó que está trabajando junto al Gobierno nepalí y otras organizaciones humanitarias para garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios esenciales y protección, así como su participación en las labores de recuperación.

ONU Mujeres pide recaudar 2 millones de dólares destinados a atender a las afectadas, con la idea de que parte de los fondos se destine a una iniciativa de cocinas comunitarias, gestionadas por mujeres, que proporcionen alimentos de emergencia y contribuyan a crear oportunidades de empleo y de participación de las mujeres en la recuperación.

Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido tras añadir al recuento a más de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos arrasados por las aguas, tres días después de la devastadora riada que golpeó una zona ubicada entre el norte de ese país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).

Nepal ha informado hoy de 579 cuerpos rescatados, mientras que China ha elevado a cinco los muertos en el lado tibetano, lo que hace un balance de 584, sin que haya constancia de coordinación entre ambas partes para cotejar cifras. EFE

jco/nqs/pcc

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR