ONU Mujeres lanza el primer monitoreo de género en los objetivos climáticos de los países

2 minutos

Belém (Brasil), 20 nov (EFE).- ONU Mujeres ha presentado este jueves en la COP30 en la ciudad amazónica de Belém el ‘Monitoreo sobre Igualdad de Género y Políticas Climáticas’, una herramienta destinada a evaluar el nivel de integración de la perspectiva de género en las políticas nacionales de acción climática.

La iniciativa, elaborada junto al Instituto Kaschak, ofrece el primer marco internacional para evaluar la integración de la igualdad de género en la acción climática en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDNN), los planes que guían la acción de cada país para cumplir con el Acuerdo de París.

La herramienta, que funciona como una tabla de puntuaciones, apela a abordar la necesidad de un seguimiento sistemático sobre cómo los países están cumpliendo con sus compromisos de igualdad en la respuesta a la crisis climática.

Para efectuar este seguimiento del progreso, la tabla de puntuación se compone de 50 indicadores en seis dimensiones de género, que incluyen el ámbito de la salud, la participación y el liderazgo, las tareas no remuneradas, entre otros.

Hasta el momento, la iniciativa cuenta con el análisis de 32 CDNN que fueron presentadas hasta el ocho de septiembre, con 40 adicionales que se encuentran en revisión y serán incluidas en la próxima actualización.

El primer análisis arrojó que 28 de los 32 países revisados han identificado la importancia de la perspectiva de género o posicionan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivos de sus políticas climáticas nacionales.

Y de ellos, 26 han ido más allá de identificar e incluyeron al menos un compromiso concreto de acción climática sensible al género.

El objetivo es impulsar políticas climáticas más justas e inclusivas que reconozcan los impactos diferenciados del cambio climático en mujeres y niñas.

Pero además de ser una “herramienta de monitoreo”, funciona como una “fuente de inspiración” y «ejemplo» para los Gobiernos a la hora de elaborar sus CDNN, ha explicado durante el lanzamiento la directora de Políticas, Programas y Apoyo Intergubernamental de ONU Mujeres, Sarah Hendriks.

La iniciativa “es un inicio que luego se transformará en una fuente viva de progresos de los países” en materia de igualdad de género y políticas de acción climática, ha manifestado la especialista. EFE

adm/mp/icn