ONU nombra tres juristas para investigar los abusos perpetrados en este de RDC desde enero

2 minutos

Ginebra, 27 oct (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció este lunes que los juristas Arnauld Akodjenou (Benín), Maxine Marcus (de nacionalidad alemana y estadounidense) y Clément Voule (Togo) investigarán los abusos de derechos humanos perpetrados este año por el M23 y otros grupos armados en las provincias orientales congoleñas de Kivu Norte y Kivu Sur, fronterizas con Ruanda.

La comisión independiente de investigación de la que formarán parte fue aprobada en febrero por el propio Consejo, con el mandato de «identificar las personas y entidades responsables de violaciones de derechos humanos, así como otros crímenes internacionales» en el contexto de la escalada de hostilidades iniciada en enero.

La comisión estará presidida por Akodjenou, con una dilatada experiencia en el campo humanitario y de derechos humanos que incluye 25 años de trabajo en la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), así como responsabilidades en la misión de Naciones Unidas en Mali, entre otros destinos.

Marcus trabajó nueve años como fiscal en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, siendo antes investigadora del Tribunal Especial para Sierra Leona, mientras que Voule dejó recientemente el cargo de relator especial de la ONU para las libertades de reunión y asociación.

La comisión presentará su primer informe en la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, segunda de las que se celebrarán en 2026 y prevista para mediados del próximo año.

Según informes previos de Naciones Unidas, todas las partes en conflicto han cometido este año en el este de la RDC graves violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de guerra y contra la humanidad.

Acusan de estos abusos tanto al M23, que cuenta con apoyo del ejército ruandés, como a las fuerzas armadas congolesas y milicias afines. EFE

abc/psh