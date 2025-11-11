ONU pide «responsabilidad e integridad política» durante elecciones parlamentarias de Irak

2 minutos

Bagdad, 11 nov (EFE).- La misión de la ONU en Irak (UNAMI) pidió este martes «responsabilidad e integridad política» a los partidos, los candidatos y los votantes durante las elecciones parlamentarias en el país árabe, en las que están llamadas a las urnas más de 20 millones de personas.

«El éxito de las elecciones exige que todas las partes involucradas —partidos, candidatos y votantes— demuestren responsabilidad e integridad política», dijo el representante de la UNAMI, Mohamed al Hassan, en un comunicado.

Asimismo, confió en que todas las partes «mantendrán un ambiente de calma y orden que respete el proceso electoral y la voluntad del ciudadano iraquí», después de que se hayan registrado varios incidentes antes de la jornada de votación, como el asesinato de un candidato a mediados de octubre.

Este mismo martes, horas antes de la apertura de los colegios electorales, dos policías murieron en enfrentamientos con los guardaespaldas de uno de los candidatos, según el Ministerio de Interior iraquí, que no identificó al aspirante pero afirmó que 14 personas fueron detenidas.

Al Hassan también pidió respetar los mecanismos judiciales para la revisión de quejas y apelaciones tras el recuento de votos, un proceso que suele ser motivo de disputa por el cruce de acusaciones entre partidos e incluso denuncias de irregularidades.

El responsable afirmó que durante la mañana visitó varios centros de votación en Bagdad, mientras que por la tarde visitará la sureña Basora y otros equipos de Naciones Unidas se desplegarán en otras provincias de Irak «para observar y supervisar el proceso electoral».

Según la Comisión Electoral Superior Independiente iraquí, más de 1.200 observadores internacionales -entre ellos de la Liga Árabe, la ONU o la Unión Europea (UE)- y medio millón de representantes de bloques políticos supervisarán estas elecciones, que cuentan con 8.703 centros de votación y 39.285 mesas electorales.

Los iraquíes acuden este martes a las urnas para participar en las sextas elecciones parlamentarias desde la caída del dictador Sadam Husein hace más de dos décadas, unos comicios en los que diferentes grupos compiten por los 329 escaños en medio de una gran desafección política de la ciudadanía. EFE

ah-cgs/fa/jlp