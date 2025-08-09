ONU pide a Honduras garantizar el territorio y la consulta previa a los pueblos indígenas

Tegucigalpa, 9 ago (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) instó este sábado al Estado a garantizar, sin discriminación, el derecho al territorio y a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas, conforme a estándares internacionales.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este sábado, la Oacnudh advirtió que los pueblos originarios enfrentan en Honduras «despojo territorial, falta de reconocimiento jurídico de sus tierras, afectación de bienes comunes y recursos naturales, criminalización y barreras en el acceso a la justicia», lo que los expone a «situaciones de violencia».

El ente de la ONU recordó en un comunicado que estas comunidades son titulares de derechos reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Entre estos derechos sobresalen el acceso al territorio, la participación y la consulta previa, libre e informada, los cuales deben garantizarse sin ningún tipo de discriminación, señaló.

Aunque reconoció los avances del Estado en la protección de los derechos indígenas, la Oacnudh señaló la persistente necesidad de implementar un abordaje integral que elimine las prácticas discriminatorias que provocan despojo territorial, conflictos, violencia, criminalización y un acceso limitado a la justicia con enfoque diferenciado.

Además, hizo un llamado al Estado de Honduras para promover y fortalecer los marcos institucionales, normativos y de políticas públicas que aseguren el acceso a los territorios, la protección de los recursos naturales y el respeto a los derechos de participación, autodeterminación, consulta y consentimiento previo, libre e informado.

También, urgió a eliminar las prácticas que impliquen un uso indebido del derecho penal que puedan constituir formas de discriminación y racismo.

La Oficina indicó que, en Honduras, los pueblos indígenas mantienen su diversidad cultural, idiomas, saberes ancestrales, territorios y formas propias de gobernanza como mecanismos para enfrentar «los problemas estructurales que dificultan el reconocimiento y el pleno ejercicio de sus derechos».

La Oacnudh reafirmó su compromiso con la promoción, protección y garantía de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Honduras, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. EFE

