ONU pide a la UE que reconsidere la deportación de ciudadanos afganos

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Ginebra, 22 may (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la reanudación de las deportaciones de ciudadanos afganos en algunos países europeos y por medidas de la Unión Europea en la misma dirección, por lo que pidió que estas políticas se reconsideren.

«Las nuevas normas propuestas de la UE sobre retornos actualmente en estudio podrían debilitar las garantías de derechos humanos y exponer a las personas a daños», alertó el alto comisionado austríaco en un comunicado.

También pidió a los países europeos un «enfoque más coordinado» a la hora de decidir los retornos de nacionales afganos, en un contexto de grave situación de los derechos humanos en Afganistán.

«Advierto firmemente contra todos los retornos involuntarios a Afganistán en ausencia de evaluaciones individualizadas del riesgo, que son exigibles por el derecho internacional», afirmó Türk.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas recordó que el pasado año 1,2 millones de afganos fueron deportados sólo desde las vecinas Irán y Pakistán, y que este año la cifra se eleva a otros 270.000. EFE

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