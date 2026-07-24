ONU pide protección para los más de 6.000 marinos atrapados en Ormuz por la guerra en Irán

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Ginebra, 24 jul (EFE).- Más de 6.000 marinos de unos 400 buques permanecen atrapados en el estrecho de Ormuz al no haber podido ser evacuados durante el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, recordó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que pidió medidas urgentes para protegerlos y aliviar su situación.

Muchos de ellos «han quedado a bordo de sus barcos, obligados a valerse por sí mismos, sin alimentos, agua, combustible, atención médica, electricidad ni medios para comunicarse con sus familias», señaló este viernes en rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU Shabia Mantoo.

Agregó que al menos nueve buques con 93 tripulantes han sido abandonados por sus propietarios desde el inicio de la guerra, y recordó que al menos 17 marineros han fallecido por las hostilidades desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Ante ello, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk insta a Estados, armadores y otros actores pertinentes a garantizar urgentemente la protección de los marinos atrapados, con medidas como un acceso efectivo a la asistencia consular y a suministros esenciales.

También debe facilitarse un paso seguro para evacuar a unos marinos actualmente «enfrentados a un aislamiento y confinamiento prolongados en zona de conflicto, con incertidumbre sobre su seguridad y sobre la posibilidad de desembarcar, lo que supone un grave riesgo para su bienestar físico y mental», agregó Mantoo.

La oficina de Naciones Unidas recordó además los riesgos para los profesionales del tráfico marítimo que también se sufren en el mar Negro y su vecino mar de Azov, donde en el contexto de la guerra de Ucrania ha habido también ataques contra buques civiles.

Mantoo señaló en este sentido que se han verificado al menos cuatro ataques contra embarcaciones civiles en la región de Odesa este mes, en los que 34 marinos murieron o resultaron heridos. EFE

abc/cg