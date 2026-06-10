ONU pide que EE.UU. aproveche el Mundial para replantearse ciertas políticas migratorias

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Ginebra, 10 jun (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este miércoles que megaeventos deportivos como el Mundial de fútbol que empieza mañana fueron concebidos como momentos de unidad y paz, y que espera que el Gobierno de Estados Unidos lo aproveche para replantearse ciertas políticas migratorias.

«El entorno en el que se celebran los megaeventos deportivos, incluida la Copa del Mundo, debe ofrecer un ambiente digno y seguro para los equipos que compiten, para los aficionados, para toda la sociedad y, francamente, para el mundo», comentó en una comparecencia ante la prensa en Ginebra.

En ese contexto y en relación con situaciones que han afectado a la participación del equipo iraní de fútbol, así como de jugadores, personal técnico o de un árbitro (de orígenes árabe o africano) a los que se demoró o se impidió la entrada a EE.UU., el alto comisionado de la ONU dijo que espera que se produzca «una reconsideración profunda de cómo la aplicación de las leyes migratorias (estadounidenses) respeta los derechos humanos y la dignidad humana».

Agregó que el Mundial -que se celebrará en EE.UU., Canadá y México- es una ocasión para que «se replanteen las políticas que, lamentablemente, hemos visto prevalecer en particular en Estados Unidos en estos momentos».

Sostuvo que situaciones como la discriminación por perfil racial, la vigilancia y la aplicación de las leyes de inmigración no deben afectar a sta Copa del Mundo «de la forma en que ya lo han hecho» antes de que se inicie.

«También espero que se ponga fin a la deshumanización de los árabes, de los migrantes, de los refugiados y de los solicitantes de asilo, porque nadie se beneficia de narrativas divisivas y que fomentan la división», recalcó. EFE

is/pcc

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